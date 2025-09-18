ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Οι 5 λόγοι που οι μητέρες γάτες επιτίθενται συχνά στα μεγαλύτερα γατάκια τους

Η μαμά γάτα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για τα νεογέννητα γατάκια της. Τι γίνεται όμως όταν αυτά μεγαλώνουν;

Η μαμά γάτα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για τα νεογέννητα γατάκια της. Τα ταΐζει, τα περιποιείται και τα κάνει να αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα.

Αυτός ο ισχυρός δεσμός στην πρώιμη ζωή των γατών δεν σημαίνει όμως ότι θα συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή τους. Πιθανόν να έχετε δει κάποια εχθρική συμπεριφορά ή ακόμα και επίθεση μιας μαμάς γάτας στα μεγαλύτερα σε ηλικία γατάκια της. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

