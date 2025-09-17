Συγκίνηση στην Κάρπαθο: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας του 2025

Να μας ζήσει! Τις πρώτες φθινοπωρινές μέρες, ήρθαν από την Κάρπαθο ευχάριστα νέα για το ζωικό βασίλειο και το οικοσύστημά μας.