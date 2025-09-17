Συγκίνηση στην Κάρπαθο: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας του 2025
Συγκίνηση στην Κάρπαθο: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας του 2025
Να μας ζήσει! Τις πρώτες φθινοπωρινές μέρες, ήρθαν από την Κάρπαθο ευχάριστα νέα για το ζωικό βασίλειο και το οικοσύστημά μας.
Ένα νέο μέλος προστέθηκε στον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας εδώ και λίγες μέρες. H πρώτη γέννηση της χρονιάς έγινε στη Βόρεια Κάρπαθο, μέσα σε θαλάσσιο σπήλαιο. Μάλιστα πρόκειται για αρσενική φώκια, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφονταν γεννήσεις θηλυκών.
