Οι λόγοι που βλέπουμε τους σκύλους μας σαν μωρά- Τι αναφέρουν οι ειδικοί
Οι λόγοι που βλέπουμε τους σκύλους μας σαν μωρά- Τι αναφέρουν οι ειδικοί
Σε πολλούς ανθρώπους, το πώς συμπεριφερόμαστε στα κατοικίδιά μας φαντάζει υπερβολικό.
Γαλλικά μπουλντόγκ ντυμένα μελισσάκια, τσιουάουα μέσα σε καροτσάκια για μωρά, παρατσούκλια-σιδηρόδρομοι, μωρουδιακές φωνές και παθιασμένοι κηδεμόνες που συμπεριφέρονται στα αγαπημένα τους κατοικίδια όπως ακριβώς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους. Τι συμβαίνει εδώ;
Λατρεύουμε τα χνουδωτά φιλαράκια μας, τους παρέχουμε τις καλύτερες τροφές και τα ακριβότερα παιχνίδια, τα γεμίζουμε αγάπη, φροντίδα, και προσοχή. Σε πολλούς ανθρώπους, η αφοσίωση αυτή που δείχνουμε στα κατοικίδιά μας φαντάζει υπερβολική: άλλωστε τα ζώα συντροφιάς μας δεν είναι ανθρώπινα παιδιά. Μήπως ασχολούμαστε με αυτά παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει; Είναι, άραγε, αυτή η ένταση στους δεσμούς που αναπτύσσουμε μαζί τους φυσιολογική και υγιής, ή μήπως το παρακάνουμε;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Λατρεύουμε τα χνουδωτά φιλαράκια μας, τους παρέχουμε τις καλύτερες τροφές και τα ακριβότερα παιχνίδια, τα γεμίζουμε αγάπη, φροντίδα, και προσοχή. Σε πολλούς ανθρώπους, η αφοσίωση αυτή που δείχνουμε στα κατοικίδιά μας φαντάζει υπερβολική: άλλωστε τα ζώα συντροφιάς μας δεν είναι ανθρώπινα παιδιά. Μήπως ασχολούμαστε με αυτά παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει; Είναι, άραγε, αυτή η ένταση στους δεσμούς που αναπτύσσουμε μαζί τους φυσιολογική και υγιής, ή μήπως το παρακάνουμε;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα