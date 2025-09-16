Ζεσταίνονται τα κατοικίδια πτηνά; Δείτε πώς θα τα κρατήσετε δροσερά
TOPETMOU

Ζεσταίνονται τα κατοικίδια πτηνά; Δείτε πώς θα τα κρατήσετε δροσερά

Οι περισσότεροι όταν λέμε κατοικίδια, εννοούμε τον σκύλο, τη γάτα και το κουνέλι. Μήπως ζεσταίνονται όμως και τα κατοικίδια πτηνά μας;

Ζεσταίνονται τα κατοικίδια πτηνά; Δείτε πώς θα τα κρατήσετε δροσερά
Οι μέρες που έχει ζέστη είναι δύσκολες τόσο για εμάς όσο και για τα ζωάκια μας. Οι περισσότεροι όταν λέμε κατοικίδια, εννοούμε τον σκύλο, τη γάτα και το κουνέλι. Μήπως ζεσταίνονται όμως και τα κατοικίδια πτηνά μας;

Συνήθως προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δροσερό περιβάλλον για τον σκύλο και τη γάτα μας, ανοίγοντας το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα. Η αλήθεια είναι πως και τα κατοικίδια πτηνά, καναρίνια, παπαγάλοι, ζεσταίνονται πολύ τις μέρες που κάνει ακόμα και λίγη ζέστη και έχουν τον δικό τους τρόπο να μας δείξουν ότι δεν αντέχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network