Γιατί αρέσει στους σκύλους να κυλιούνται στο γρασίδι- Οι 4 λόγοι
Γιατί αρέσει στους σκύλους να κυλιούνται στο γρασίδι- Οι 4 λόγοι
Η αλήθεια είναι πως κανένας σκύλος δεν μπορεί να αντισταθεί στο γρασίδι και πραγματικά γίνεται χαρούμενος όταν κυλιέται σε αυτό.
Μόλις έχετε κάνει μπάνιο τον σκύλο σας, βγαίνετε βόλτα και λίγη ώρα μετά, εκείνος επιστρέφει, δείχνοντας πιο άπλυτος από ποτέ. Ο λόγος; Κυλίστηκε στο γρασίδι, φροντίζοντας να μην αφήσει τρίχα και σημείο του σώματός του που να μην τριφτεί πάνω στον πράσινο παράδεισο.
Είναι αναμενόμενη αυτή η συμπεριφορά, γιατί η αλήθεια είναι πως λίγοι σκύλοι αντιστέκονται σε ένα καλό ρολάρισμα στο γρασίδι, ειδικά αυτό που έχει βραχεί πρόσφατα. Αντί λοιπόν να νευριάσετε μαζί του, προσπαθήστε να καταλάβετε για ποιο λόγο το κάνει και τι του προσφέρει αυτή η κίνηση. Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό μας, θα πρέπει να βλέπουμε πώς αισθάνεται και τι τον ωθεί να κάνει ή να μην κάνει κάτι, προτού τον μαλώσουμε, ή χειρότερα, τον τιμωρήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι αναμενόμενη αυτή η συμπεριφορά, γιατί η αλήθεια είναι πως λίγοι σκύλοι αντιστέκονται σε ένα καλό ρολάρισμα στο γρασίδι, ειδικά αυτό που έχει βραχεί πρόσφατα. Αντί λοιπόν να νευριάσετε μαζί του, προσπαθήστε να καταλάβετε για ποιο λόγο το κάνει και τι του προσφέρει αυτή η κίνηση. Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό μας, θα πρέπει να βλέπουμε πώς αισθάνεται και τι τον ωθεί να κάνει ή να μην κάνει κάτι, προτού τον μαλώσουμε, ή χειρότερα, τον τιμωρήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα