Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε στη βόλτα με τον σκύλο σας
Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε στη βόλτα με τον σκύλο σας
Αν έχετε σκύλο, ξέρετε ότι πολλές βόλτες μαζί του είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο, εξαιτίας μιας επιθυμίας του.
Αν είστε κηδεμόνας σκύλου, ξέρετε ότι κάποιες βόλτες σας μαζί του είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο εξαιτίας της επιθυμίας εκείνου να μυρίσει τα πάντα.
Παρόλο που αυτό μπορεί να σας κουράζει, το να σταματάει δηλαδή ο σκύλος σας κάθε λίγο και λιγάκι και να μυρίζει ό,τι βρίσκει μπροστά του, ειδικά αν βιάζεστε, εντούτοις αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον αφήνουμε να κάνει.
Σύμφωνα με έρευνες είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε τον σκύλο σας να μυρίζει στη βόλτα καθώς κάνει πολύ καλό στην υγεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Παρόλο που αυτό μπορεί να σας κουράζει, το να σταματάει δηλαδή ο σκύλος σας κάθε λίγο και λιγάκι και να μυρίζει ό,τι βρίσκει μπροστά του, ειδικά αν βιάζεστε, εντούτοις αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον αφήνουμε να κάνει.
Σύμφωνα με έρευνες είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε τον σκύλο σας να μυρίζει στη βόλτα καθώς κάνει πολύ καλό στην υγεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα