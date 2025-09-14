Αλτσχάιμερ στα ζώα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας σε σκύλους και γάτες
Αλτσχάιμερ στα ζώα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας σε σκύλους και γάτες
Το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας είναι μια εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου που εμφανίζεται σε ηλικιωμένα ζώα.
Όπως κι εμείς, έτσι και τα ζώα μας μεγαλώνουν. Και όσο οι τρίχες τους ασπρίζουν, η ενέργειά τους μειώνεται και η μέρα τους κυλάει πιο αργά, κάποιοι κηδεμόνες παρατηρούν κάτι ανησυχητικό: το αγαπημένο τους πλάσμα αρχίζει να αλλάζει.
Ξεχνά την καθημερινή του ρουτίνα, στέκεται χαμένο μπροστά στην πόρτα, γυρνά μέσα στη νύχτα χωρίς σκοπό. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με μια πάθηση που μοιάζει πολύ με τη νόσο Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο: το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας (Cognitive Dysfunction Syndrome – CDS).
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ξεχνά την καθημερινή του ρουτίνα, στέκεται χαμένο μπροστά στην πόρτα, γυρνά μέσα στη νύχτα χωρίς σκοπό. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με μια πάθηση που μοιάζει πολύ με τη νόσο Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο: το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας (Cognitive Dysfunction Syndrome – CDS).
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα