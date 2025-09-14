Αλτσχάιμερ στα ζώα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας σε σκύλους και γάτες
TOPETMOU

Αλτσχάιμερ στα ζώα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας σε σκύλους και γάτες

Το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας είναι μια εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου που εμφανίζεται σε ηλικιωμένα ζώα.

Αλτσχάιμερ στα ζώα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας σε σκύλους και γάτες
Όπως κι εμείς, έτσι και τα ζώα μας μεγαλώνουν. Και όσο οι τρίχες τους ασπρίζουν, η ενέργειά τους μειώνεται και η μέρα τους κυλάει πιο αργά, κάποιοι κηδεμόνες παρατηρούν κάτι ανησυχητικό: το αγαπημένο τους πλάσμα αρχίζει να αλλάζει.

Ξεχνά την καθημερινή του ρουτίνα, στέκεται χαμένο μπροστά στην πόρτα, γυρνά μέσα στη νύχτα χωρίς σκοπό. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με μια πάθηση που μοιάζει πολύ με τη νόσο Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο: το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας (Cognitive Dysfunction Syndrome – CDS).

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network