TOPETMOU

Αν ο σκύλος σας είναι ένας μικρός γίγαντας, μπορεί κάποιες φορές να σας δυσκολεύει στη βόλτα.

Πώς να βγάλετε βόλτα έναν μεγαλόσωμο σκύλο
Όλοι οι σκύλοι πρέπει να πηγαίνουν τουλάχιστον δύο με τρεις βόλτες μέσα στην ημέρα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκτονωθούν, να κοινωνικοποιηθούν αλλά και προφανώς να κάνουν την ανάγκη τους.

Επίσης, μπορούν κατά τη διάρκεια της βόλτας να εκπαιδευτούν, πράγμα πολύ σημαντικό αν και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο και χρονοβόρο.

