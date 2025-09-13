Οι λόγοι που ένας μεγαλόσωμος σκύλος μπορεί να φοβάται έναν μικρόσωμο

Έχετε ποτέ ακούσει τη φράση “το γάβγισμά του είναι χειρότερο από το δάγκωμά του”; Αν ναι, τότε μάλλον ξέρετε σε τι αναφερόμαστε.