Help Horses Ymittos: Μεγάλη έκκληση για βοήθεια από το κράτος για τα αλογάκια του Υμηττού
Οι εθελοντές φροντίζουν 95 άλογα, των οποίων τα έξοδα είναι τεράστια και προέρχονται από ιδιώτες που θέλουν τα πλάσματα αυτά να επιβιώσουν.
Έκκληση κάνει η εθελοντική ομάδα HELP HORSES ΑΜΚΕ (Help Horses Ymittos) για βοήθεια από τους φορείς για τα αλογάκια του Υμηττού, τα οποία φροντίζει με δικά της έξοδα και δωρεές ανθρώπων που αγαπούν αυτά τα υπέροχα πλάσματα.
Το topetmou.gr είχε αναδείξει από την πρώτη στιγμή το τεράστιο αυτό πρόβλημα των αλόγων στον Υμηττό και την ανάγκη τροφής, περίθαλψης και προστασίας τους.
Το πρόβλημα των ελεύθερων αλόγων ήταν δυστυχώς ένα κοινό μυστικό εκεί και γνωστό για πάνω από 15 χρόνια και κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα πλάσματα ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, με ελάχιστη τροφή και νερό.
