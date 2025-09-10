Συγκινητικό βίντεο: 109 χελωνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι της ζωής τους από τη θάλασσα της Νάξου
Συγκινητικό βίντεο: 109 χελωνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι της ζωής τους από τη θάλασσα της Νάξου
Φέτος το καλοκαίρι ο Απόλλωνας της Νάξου έχει ζήσει μοναδικές εμπειρίες. Αρχικά, μια πράσινη χελώνα επέλεξε την παραλία αυτή για την ωοτοκία της και χτες το σημείο γέμισε χελωνάκια.
Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, οι κάτοικοι και επισκέπτες είδαν έκπληκτοι ένα βράδυ μια Πράσινη Χελώνα να βγαίνει στην ακτή. Αυτό συνέβαινε για πρώτη φορά στη Νάξο, μιας και συνήθως προτιμούν πιο θερμές θάλασσες για την ωοτοκία τους, όπως της Κρήτης και της Ρόδου. O Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου ενημέρωσε χτες βράδυ πως από την παραλία του Απόλλωνα, ένα χωριό στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, ξεκίνησαν το πρώτο ταξίδι τους, όχι ένα, αλλά 109 χελωνάκια του είδους Πράσινης Χελώνας (Chelonia Mydas).
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα