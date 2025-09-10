Συγκινητικό βίντεο: 109 χελωνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι της ζωής τους από τη θάλασσα της Νάξου

Φέτος το καλοκαίρι ο Απόλλωνας της Νάξου έχει ζήσει μοναδικές εμπειρίες. Αρχικά, μια πράσινη χελώνα επέλεξε την παραλία αυτή για την ωοτοκία της και χτες το σημείο γέμισε χελωνάκια.