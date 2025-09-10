Οι απίστευτοι τρόποι που αντιδρούν οι σκύλοι όταν μυρίσουν κάποιον που είναι άρρωστος

Οι σκύλοι είναι γνωστοί για την έντονη αίσθηση της όσφρησης καθώς εντοπίζουν μυρωδιές που εμείς δεν μπορούμε να μυρίσουμε.