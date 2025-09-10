Οι απίστευτοι τρόποι που αντιδρούν οι σκύλοι όταν μυρίσουν κάποιον που είναι άρρωστος
Οι απίστευτοι τρόποι που αντιδρούν οι σκύλοι όταν μυρίσουν κάποιον που είναι άρρωστος
Οι σκύλοι είναι γνωστοί για την έντονη αίσθηση της όσφρησης καθώς εντοπίζουν μυρωδιές που εμείς δεν μπορούμε να μυρίσουμε.
Η δυνατή τους όσφρηση είναι άλλωστε και ο λόγος που βλέπουμε σκύλους να κάνουν αποστολές έρευνας και διάσωσης, ανίχνευσης βομβών, εκρηκτικών και ναρκωτικών. Γνωρίζατε όμως ότι μπορούν να μυρίσουν και ασθένειες;
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι σκύλοι μπορούν να αισθανθούν τις αλλαγές στη χημεία του σώματός μας κάθε φορά που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ιούς, βακτήρια και άλλους ”εισβολείς” που θέτουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Και όχι μόνο αισθάνονται αυτές τις αλλαγές, αλλά συχνά αντιδρούν και με περίεργους τρόπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι σκύλοι μπορούν να αισθανθούν τις αλλαγές στη χημεία του σώματός μας κάθε φορά που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ιούς, βακτήρια και άλλους ”εισβολείς” που θέτουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Και όχι μόνο αισθάνονται αυτές τις αλλαγές, αλλά συχνά αντιδρούν και με περίεργους τρόπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα