Τι δείχνουν τα αστεία ονόματα που βγάζουμε στα κατοικίδιά μας

Αρκετοί κηδεμόνες επιλέγουν για τη γάτα τους αστεία ονόματα, που στο άκουσμά τους φέρνουν γέλιο.

Πρόσφατα μετακομίσαμε εκτός Ελλάδος, κι όπως ήταν φυσικό, πριν το ταξίδι μας βρεθήκαμε στην κτηνίατρο για να βγάλουμε διαβατήρια για τις γάτες.

Όταν έφτασε η στιγμή να δηλώσουμε το όνομα της πιο μεγάλης γάτας μας, ανταλλάξαμε ένα άβολο βλέμμα – η γάτα δεν είχε ένα όνομα μέσα στα δέκα χρόνια της ζωής της, αλλά πολλά, το κάθε παρατσούκλι πιο γελοίο από το άλλο: Γατάρα, Γάτης, Κατίνα, Μακαρόνι, Τεντιμπόης. Όσο για τα γατιά μας ως ντουέτο, συχνά τα αποκαλούμε Τέντζερη και Καπάκη, Μαριορή και Φερετζέ, Τρόμο και Εφιάλτη, Πλάκα και Τερηδόνα.
