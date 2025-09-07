ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του ΟΑΚΑ

3 εύκολες συνταγές για απίθανες φθινοπωρινές σκυλο-λιχουδιές
TOPETMOU

3 εύκολες συνταγές για απίθανες φθινοπωρινές σκυλο-λιχουδιές

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή γεμάτη νόστιμες λιχουδιές τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας.

3 εύκολες συνταγές για απίθανες φθινοπωρινές σκυλο-λιχουδιές
Το φθινόπωρο είναι μια εποχή γεμάτη νόστιμες λιχουδιές: πίτες και γλυκά με καρυκεύματα, αποξηραμένα φρούτα, καφέδες και αρωματικά τσάγια, γεμίζουν την κουζίνα μας μυρωδιές που μας αγκαλιάζουν με τη ζεστασιά τους. Δεν θα ήταν ωραία να μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με το αγαπημένο μας σκυλάκι;

Δυστυχώς, οι σκύλοι δεν πρέπει να τρώνε γλυκά, εκτός αν είναι ειδικά παρασκευασμένα για εκείνους. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλές συνταγές που μπορούν να σας βοηθήσουν να φτιάξετε λαχταριστές φθινοπωρινές λιχουδιές για τα αγαπημένα σας κατοικίδια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network