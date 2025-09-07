Ποιοι είναι οι λόγοι που τόσο πολλές γάτες έχουν άσπρα πατουσάκια
Πολλές γάτες έχουν πόδια που καταλήγουν σε λευκές πατούσες και μοιάζουν σαν να φορούν «καλτσάκια».
Πολλές γάτες έχουν πόδια που καταλήγουν σε λευκές πατούσες, ένα γνώρισμα που τις καθιστά ακόμα πιο αξιαγάπητες στους κηδεμόνες τους, αφού μοιάζουν σαν να φορούν «καλτσάκια».
Αυτό το χαριτωμένο χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σπάνιο στα συγγενικά τους αιλουροειδή, τις αγριόγατες.
Πού οφείλεται αυτή η διαφορά; Γιατί τα κατοικίδιά μας έχουν συχνά «άσπρα καλτσάκια» ενώ οι άγριες ξαδέλφες τους όχι;
Η απάντηση μάς μεταφέρει περίπου 10.000 χρόνια πίσω, στην εποχή που άνθρωποι και γάτες αντιλήφθηκαν ότι η συνύπαρξη έχει πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές.
