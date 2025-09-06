Δείτε τα οφέλη της υγρής τροφής σε μια ηλικιωμένη γάτα
Όταν μια γάτα γερνάει, αλλάζουν και οι διατροφικές της ανάγκες.
Τα αγαπημένα μας κατοικίδια, αναπόφευκτα, μεγαλώνουν. Είναι πολύ πιθανό η αγαπημένη σας γατούλα να ζήσει πολλά χρόνια, και να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία και την ευημερία της γάτας σας είναι η διατροφή της.
Μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη διατροφή θωρακίζει τον οργανισμό του ζώου συντροφιάς σας απέναντι σε διάφορες ασθένειες. Όσο γερνάει η γάτα, όμως, αλλάζουν και οι διατροφικές της ανάγκες.
Ο συνδυασμός της υγρής τροφής με ξηρά τροφή αποτελεί καλή ιδέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της γάτας σας, καθώς η υγρή τροφή συμβάλλει στην καλή ενυδάτωση του οργανισμού και στον έλεγχο του βάρους. Ειδικά για τις γάτες μεγάλης ηλικίας, όμως, η υγρή τροφή μπορεί να αποτελέσει λύση σε αρκετά προβλήματα που εμφανίζονται με το πέρασμα του χρόνου
