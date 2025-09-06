Τι βλέπουν οι σκύλοι στο σκοτάδι – Ποιες είναι οι φυλές που έχουν δυνατή νυχτερινή όραση
Τι βλέπουν οι σκύλοι στο σκοτάδι – Ποιες είναι οι φυλές που έχουν δυνατή νυχτερινή όραση
Αν έχετε παρατηρήσει πώς κινούνται οι σκύλοι τη νύχτα, θα έχετε ήδη βγάλει τα συμπεράσματά σας.
H πρώτη μαντεψιά που θα έκανε κανείς είναι ότι οι σκύλοι, σε αντίθεση με τις γάτες, δεν μπορούν να δουν καλά στο σκοτάδι. Ευτυχώς οι επιστήμονες έρχονται να μας διορθώσουν και να μας διαφωτίσουν με το τι ισχύει στην πραγματικότητα.
Όσοι έχουμε σκύλο πέφτουμε για ύπνο το βράδυ, αφού πρώτα τον έχουμε βγάλει βόλτα. Αν έχετε παρατηρήσει πώς κινούνται οι σκύλοι τη νύχτα, θα έχετε ήδη βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα.
Σε κάποια σημεία όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής, ίσως να χρειάζεστε φακό για να δείτε πού πατάτε ή τι υπάρχει στο πεζοδρόμιο, έτσι ώστε να μη φάει ο σκύλος κάτι επικίνδυνο από τον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Όσοι έχουμε σκύλο πέφτουμε για ύπνο το βράδυ, αφού πρώτα τον έχουμε βγάλει βόλτα. Αν έχετε παρατηρήσει πώς κινούνται οι σκύλοι τη νύχτα, θα έχετε ήδη βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα.
Σε κάποια σημεία όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής, ίσως να χρειάζεστε φακό για να δείτε πού πατάτε ή τι υπάρχει στο πεζοδρόμιο, έτσι ώστε να μη φάει ο σκύλος κάτι επικίνδυνο από τον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα