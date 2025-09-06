Τι βλέπουν οι σκύλοι στο σκοτάδι – Ποιες είναι οι φυλές που έχουν δυνατή νυχτερινή όραση
TOPETMOU

Τι βλέπουν οι σκύλοι στο σκοτάδι – Ποιες είναι οι φυλές που έχουν δυνατή νυχτερινή όραση

Αν έχετε παρατηρήσει πώς κινούνται οι σκύλοι τη νύχτα, θα έχετε ήδη βγάλει τα συμπεράσματά σας.

Τι βλέπουν οι σκύλοι στο σκοτάδι – Ποιες είναι οι φυλές που έχουν δυνατή νυχτερινή όραση
H πρώτη μαντεψιά που θα έκανε κανείς είναι ότι οι σκύλοι, σε αντίθεση με τις γάτες, δεν μπορούν να δουν καλά στο σκοτάδι. Ευτυχώς οι επιστήμονες έρχονται να μας διορθώσουν και να μας διαφωτίσουν με το τι ισχύει στην πραγματικότητα.

Όσοι έχουμε σκύλο πέφτουμε για ύπνο το βράδυ, αφού πρώτα τον έχουμε βγάλει βόλτα. Αν έχετε παρατηρήσει πώς κινούνται οι σκύλοι τη νύχτα, θα έχετε ήδη βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα.

Σε κάποια σημεία όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής, ίσως να χρειάζεστε φακό για να δείτε πού πατάτε ή τι υπάρχει στο πεζοδρόμιο, έτσι ώστε να μη φάει ο σκύλος κάτι επικίνδυνο από τον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network