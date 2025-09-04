Δείτε από τι κινδυνεύει ο σκύλος μας το φθινόπωρο
Όπως κάθε εποχή, έτσι και το φθινόπωρο κρύβει τους δικούς του κινδύνους για τον σκύλο μας.
Το φθινόπωρο ήρθε και πολλοί από εμάς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς το αγαπούμε ιδιαίτερα. Όπως όμως κάθε εποχή, έτσι και αυτή κρύβει τους δικούς της κινδύνους για τον αγαπημένο μας σκύλο.
Ας δούμε τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, ώστε ο σκύλος μας να παραμείνει υγιής και ασφαλής.
Φύλλα
Όταν αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα των δέντρων, κατά τη διάρκεια της βόλτας σας, ή όσο εκείνος βρίσκεται στην αυλή ή στον κήπο, θα έρχεται αναπόφευκτα σε επαφή μαζί τους. Τα φύλλα των περισσότερων δέντρων δεν θεωρούνται επικίνδυνα από μόνα τους. Παρόλα αυτά, τα μουχλιασμένα φύλλα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα σε έναν σκύλο που θα τα καταπιεί.
