Η πιο πλούσια ολιστική τροφή χωρίς σιτηρά- Θα τη λατρέψουν ο σκύλος και η γάτα σας
Οι ολιστικές τροφές εστιάζουν στη γενική υγεία του ζώου μας. Περιέχουν φυσικά και ποιοτικά συστατικά χωρίς επιβλαβή πρόσθετα.
Ο Σεπτέμβρης για πολλούς από εμάς είναι μια περίοδος που βάζουμε νέους στόχους, κάνουμε προγράμματα, ετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις που θα έρθουν. Μέσα σε αυτά είναι και η σκέψη για αλλαγή διατροφής. Το ίδιο κάνουμε και για το κατοικίδιό μας.
Πριν επιλέξουμε την κατάλληλη τροφή για τον σκύλο και τη γάτα μας, σκεφτόμαστε πολλά πράγματα. Από τη συσκευασία και τη γεύση, μέχρι το κόστος. Αυτό όμως που συνήθως ξεχνάμε είναι τα θρεπτικά συστατικά και οι καθημερινές ανάγκες του αγαπημένου μας pet. Και εδώ έρχονται οι ολιστικές τροφές.
Τι είναι η ολιστική τροφή χωρίς σιτηρά
Σκεφτόμενοι δωράκια για τα ζώα μας, μας έρχονται στο μυαλό μπαλάκια, στρωματάκια για γλείψιμο, ονυχοδρόμια, κρεβατάκια, κόμποι για μασούλημα. Υπάρχουν όμως και τα ”διατροφικά δώρα”, που είναι μάλλον το καλύτερο δώρο για αυτά. Ένα από αυτά είναι οι ολιστικές τροφές χωρίς σιτηρά.
