Ποιες μυρωδιές είναι πολύ επικίνδυνες για το κατοικίδιό μας- Ποιες δεν είναι
Ποιες μυρωδιές είναι πολύ επικίνδυνες για το κατοικίδιό μας- Ποιες δεν είναι
Οι περισσότεροι αγαπούμε τις ευχάριστες μυρωδιές στο χώρο του σπιτιού μας. Για εμάς είναι ακίνδυνες. Για το κατοικίδιό μας ίσως όχι.
Γυρνάμε σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά και ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα με ένα χαλαρωτικό αιθέριο έλαιο. Ποιο όμως αιθέριο έλαιο επιτρέπεται για τον σκύλο ή τη γάτα μας και ποιο όχι;
Οι περισσότεροι αγαπούμε τις ευχάριστες μυρωδιές στο χώρο του σπιτιού μας. Κάποιες μας χαλαρώνουν και μας ηρεμούν, κάποιες άλλες μας τονώνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις μας φτιάχνουν τη διάθεση. Εδώ όμως υπάρχει ένα αλλά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι περισσότεροι αγαπούμε τις ευχάριστες μυρωδιές στο χώρο του σπιτιού μας. Κάποιες μας χαλαρώνουν και μας ηρεμούν, κάποιες άλλες μας τονώνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις μας φτιάχνουν τη διάθεση. Εδώ όμως υπάρχει ένα αλλά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα