5 στενάχωρα πράγματα που κάνει ο ηλικιωμένος σκύλος σας- Πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε
5 στενάχωρα πράγματα που κάνει ο ηλικιωμένος σκύλος σας- Πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε
Δυστυχώς όταν ένα ζώο γερνάει, αλλάζει συμπεριφορά, κάτι που πραγματικά μας στενοχωρεί.
Το πιο δυσάρεστο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κηδεμόνες ενός ζώου είναι η μικρή διάρκεια ζωής του. Εκεί που είναι ένα μικρό και εύθραυστο πλασματάκι, όλο παιχνίδια και χαρά, πριν να το καταλάβεις, ενηλικιώνεται και αρχίζει να γεράζει.
Το σώμα του αλλάζει. Η συμπεριφορά του αλλάζει και οι ανάγκες του δεν είναι πλέον οι ίδιες. Οι σκύλοι μεγαλόσωμων φυλών θεωρούνται ηλικιωμένοι σε ηλικία περίπου 7-8 ετών. Οι μικρόσωμοι περίπου στα 10.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το σώμα του αλλάζει. Η συμπεριφορά του αλλάζει και οι ανάγκες του δεν είναι πλέον οι ίδιες. Οι σκύλοι μεγαλόσωμων φυλών θεωρούνται ηλικιωμένοι σε ηλικία περίπου 7-8 ετών. Οι μικρόσωμοι περίπου στα 10.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα