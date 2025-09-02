Τα φυσικά απωθητικά για να διώξετε τα ποντίκια από την αυλή και το μπαλκόνι

Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ποντίκια είναι ικανά να τεστάρουν τα ντεσιμπέλ της φωνής μας, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξουμε.