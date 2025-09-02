Τα φυσικά απωθητικά για να διώξετε τα ποντίκια από την αυλή και το μπαλκόνι
Τα φυσικά απωθητικά για να διώξετε τα ποντίκια από την αυλή και το μπαλκόνι
Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ποντίκια είναι ικανά να τεστάρουν τα ντεσιμπέλ της φωνής μας, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξουμε.
Λίγα ζώα προκαλούν τρόμο και πανικό όπως τα ποντίκια και οι κατσαρίδες. Παρά το μικρό τους μέγεθος, είναι ικανά να τεστάρουν τα ντεσιμπέλ της φωνής μας, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξουμε.
Για κάποιους είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες τους να δουν μέσα στο σπίτι, το μπαλκόνι ή την αυλή να τριγυρνάνε ποντίκια ή κατσαρίδες. Στη θέα τους άλλοι φωνάζουν, άλλοι ψάχνουν παντόφλες και σκουπόξυλα, φωνάζουν γείτονες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ''θηρία''. Οι κατσαρίδες είναι πιο διαχειρίσιμες, αρκεί βέβαια να μην κρυφτούν σε κάποιο δυσπρόσιτο σημείο του σπιτιού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για κάποιους είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες τους να δουν μέσα στο σπίτι, το μπαλκόνι ή την αυλή να τριγυρνάνε ποντίκια ή κατσαρίδες. Στη θέα τους άλλοι φωνάζουν, άλλοι ψάχνουν παντόφλες και σκουπόξυλα, φωνάζουν γείτονες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ''θηρία''. Οι κατσαρίδες είναι πιο διαχειρίσιμες, αρκεί βέβαια να μην κρυφτούν σε κάποιο δυσπρόσιτο σημείο του σπιτιού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα