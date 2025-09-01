Ρεκόρ από αρπακτικά πουλιά στο Ακρωτήριο Ακρίτας
TOPETMOU

Ρεκόρ από αρπακτικά πουλιά στο Ακρωτήριο Ακρίτας

Στο νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Ευρώπης και των Βαλκανίων, πετούν τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, αρπακτικά πουλιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, το Σάββατο έγινε η μεγαλύτερη μέτρηση που έχει γίνει ποτέ στην καταγραφή αρπακτικών πουλιών που πέρασαν πάνω από το Ακρωτήριο Ακρίτας.

Το Ακρωτήριο Ακρίτας βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Πυλίας και της Μεσσηνίας και βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Η περιοχή προστατεύεται και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000. Όπως μας ενημερώνει η Ορνιθολογική, πρόσφατα ανακαλύφθηκε το συγκεκριμένο σημείο, ως πέρασμα για τα αρπακτικά πουλιά. Πέρσι, η Εταιρεία είχε αναφέρει τα εξής στην ιστοσελίδα της για το νέο αυτό σημείο.

Best of Network