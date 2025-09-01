Τι δείχνουν οι τηλεοπτικές συνήθειες του σκύλου σας για τον χαρακτήρα του
Ως ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για τον άνθρωπο, η τηλεόραση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς από εμάς.
Αυτό σημαίνει ότι και τα αγαπημένα μας τετράποδα, οι σκύλοι, περνούν συχνά αρκετές ώρες της ημέρας παρέα με αυτή τη «μυστηριώδη» φωτεινή συσκευή, που αιχμαλωτίζει την προσοχή των κηδεμόνων τους με τις κινούμενες εικόνες και τους δυνατούς ήχους της.
