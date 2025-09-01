«Περίμενε»: Κάτι περισσότερο από μια εντολή- Πώς να τη μάθει ο σκύλος σας
«Περίμενε»: Κάτι περισσότερο από μια εντολή- Πώς να τη μάθει ο σκύλος σας
Πολλοί κηδεμόνες μαθαίνουν στον σκύλο τους κάποιες εντολές, για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά του, αλλά και τη σχέση τους μαζί του.
Πρόκειται για την εντολή “Περίμενε”, η οποία συνήθως έρχεται μετά από άλλες, όπως το “Κάτσε”, το “Μείνε” ή το “Άσ’το”. Όλες εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς στην καθημερινότητα του σκύλου στο σπίτι, στη βόλτα, στην κοινωνικοποίησή του και φυσικά στην ασφάλειά του.
“Μείνε” VS “Περίμενε”
Στην πρώτη περίπτωση ζητάμε από τον σκύλο μας να κάνει κάτι για αρκετή ώρα, να βολευτεί στο “Μείνε” και να μας περιμένει. Στο “Περίμενε” ξέρει ότι του κόβουμε τη φόρα για λίγο και περιμένει από να του δώσουμε την έγκριση για να προχωρήσει. Το “Μείνε” αρκετοί κηδεμόνες το χρησιμοποιούν όταν φεύγουν από το σπίτι και λένε στον σκύλο τους ότι θα επιστρέψουν.
