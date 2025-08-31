Τι μπορείτε να κάνετε για να ηρεμήσετε ένα κουτάβι που κλαίει τη νύχτα

Αν πρόκειται να υιοθετήσετε ένα κουτάβι, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα να περάσει κάποια βράδια κλαίγοντας.