Παιδιά και κατοικίδια: Πώς μαθαίνουμε στα παιδιά να τα σέβονται
Αν έχετε δει ποτέ το βλέμμα ενός παιδιού όταν γνωρίζει έναν σκύλο ή μια γάτα για πρώτη φορά, ξέρετε πόσο δυνατή είναι αυτή η στιγμή. Είναι εκείνη η μαγεία που χωράει όλη η αθωότητα, η περιέργεια και η λαχτάρα για επαφή.
Από την άλλη, αν παρατηρήσετε το βλέμμα του ζώου, θα δείτε κι εκεί μια ιστορία - προσμονή, περιέργεια, ίσως και λίγη επιφυλακτικότητα. Εκεί, σε αυτή τη συνάντηση, γεννιέται μια σχέση που μπορεί να γίνει από τις πιο σημαντικές της ζωής ενός παιδιού. Αρκεί να χτιστεί με σεβασμό.
