Δείτε τα θηλαστικά που ανατρέπουν όλους τους νόμους της φύσης γεννώντας αυγά
Δείτε τα θηλαστικά που ανατρέπουν όλους τους νόμους της φύσης γεννώντας αυγά
Η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει με το μεγαλείο της καθώς καθημερινά μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα για τα πλάσματά της.
Εσείς γνωρίζατε ότι υπάρχουν θηλαστικά τα οποία γεννούν αυγά; Και όμως, υπάρχουν μόλις πέντε γνωστά θηλαστικά που κάνουν αυγά ενώ θηλάζουν τα μωρά τους. Η επιστημονική ονομασία αυτής της οικογένειας ζώων είναι μονοτρήματα. Τα μονοτρήματα ζουν αποκλειστικά – πού αλλού; – στην Αυστραλία και στη Νέα Γουινέα, και δεν είναι εύκολο να τα παρατηρήσει κανείς, επομένως δεν γνωρίζουμε πολλά για τις καθημερινές τους συνήθειες και για τις τακτικές του ζευγαρώματός τους. Οι έχιδνες, για παράδειγμα, οι οποίες χρησιμοποιούν το τρίχωμά τους ως καμουφλάζ, περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους να κρύβονται σε λαγούμια ή πίσω από πεσμένα δέντρα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα