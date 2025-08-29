Τα 5 πράγματα που κάνουμε και προκαλούμε άγχος στη γάτα μας
Η αλήθεια είναι μία: Οι γάτες είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητα πλάσματα, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα.
Αμέτρητες φήμες ακολουθούν τις αγαπημένες μας γάτες. Οι γάτες είναι εγωίστριες, απόμακρες, κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, δεν δένονται μαζί μας, και πολλά άλλα που όλοι γνωρίζουμε. Φήμες που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.
Πιστεύοντας όμως σε αυτά συχνά κάνουμε πράγματα που τις γεμίζουμε με άγχος και ανασφάλεια. Πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πόσο τις επηρεάζουν και πόσο κάνουν δύσκολη τη ζωή τους.
