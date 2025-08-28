Αυτό είναι το μόνο πουλί που μπορεί να πετάξει και με την όπισθεν
Με τα πλούσια χρώματα των φτερών τους και τις μοναδικές ικανότητές τους στον αέρα, τα υπέροχα κολιμπρί – ή τροχιλίδες, όπως είναι η επιστημονική τους ονομασία, αποτελούν μικροσκοπικά «θαύματα» της φύσης.
Τα εντυπωσιακά αυτά πτηνά απαντώνται στην αμερικανική ήπειρο, από την Αλάσκα μέχρι τη Γη του Πυρός, με την πλειονότητα των 375 καταγεγραμμένων ειδών να ζουν σε τροπικά δάση, όπως αυτά των βόρειων Άνδεων. Το Εκουαδόρ, με τον εντυπωσιακό πλούτο οικοσυστημάτων του, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό – περίπου 130 είδη.
