Κατασκεύασαν έναν απίθανο μίνι σταθμό μετρό για γάτες
Ο σταθμός Cat Town Station έχει ένα κινούμενο τρένο, που είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να χωράνε όλες οι γάτες του δημιουργού.
Καθημερινά χιλιάδες κόσμου χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να μετακινηθούν. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχαν αντίστοιχα και για τα κατοικίδια; Για παράδειγμα, αν υπήρχε ένα μετρό για γάτες;
Όσο ιδανικό και αν ακούγεται, δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτό όμως που είναι πραγματικό είναι η κατασκευή που έφτιαξε στην Κίνα ο Xing Zhilei, ένας ψηφιακός δημιουργός με εξειδίκευση στο DIY. Ο Xing έφτιαξε τον Cat Town Station, για να κρατάει τις γάτες του απασχολημένες, αναβαθμίζοντας αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως πνευματική και δημιουργική απασχόληση του pet μας. Οι περισσότεροι έχουμε ραβδάκια, ονυχοδρόμια, μπάλες από κόμπους, προκειμένου να παίζει η γάτα μας και να εκτονώνει την ενέργεια και τα ένστικτά της.
