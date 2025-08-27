Σπάνιο θέαμα στο Ναύπλιο με πανέμορφα φλαμίνγκο στη θάλασσα του Αργολικού
Σπάνιο θέαμα στο Ναύπλιο με πανέμορφα φλαμίνγκο στη θάλασσα του Αργολικού
Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο πέρασαν από τη θάλασσα του Αργολικού και έκαναν μια στάση για ξεκούραση, νερό και φαγητό.
Όσοι βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο Ναύπλιο είχαν την ευκαιρία να δουν ένα θέαμα απίστευτης ομορφιάς. Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο πέρασαν από τη θάλασσα του Αργολικού και έκαναν μια στάση για ξεκούραση, νερό και φαγητό.
