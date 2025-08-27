Η συλλογική νοημοσύνη των μυρμηγκιών- Οι ρόλοι, η ιεραρχία και η απόλυτη συνεργασία
TOPETMOU

Η συλλογική νοημοσύνη των μυρμηγκιών- Οι ρόλοι, η ιεραρχία και η απόλυτη συνεργασία

Τα μυρμήγκια εμφανίστηκαν πριν από περίπου 140 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική περίοδο.

Η συλλογική νοημοσύνη των μυρμηγκιών- Οι ρόλοι, η ιεραρχία και η απόλυτη συνεργασία
Είναι παντού: σε κήπους, πεζοδρόμια, δάση, κουζίνες, ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Μπορεί να τα προσπερνάμε αδιάφορα ή να τα κυνηγάμε όταν «εισβάλλουν» στο σπίτι μας. Τα μυρμήγκια είναι από τα πιο εντυπωσιακά και οργανωμένα όντα του ζωικού βασιλείου.

Με πληθυσμούς που ξεπερνούν κατά πολύ το ανθρώπινο είδος, με κοινωνίες αυστηρά δομημένες και μια οικολογική σημασία που δύσκολα υπολογίζεται, τα μυρμήγκια αποτελούν πραγματικά θαύματα της φύσης.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network