Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Τα μαθήματα που παίρνουμε από τον πιο πιστό μας φίλο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, κάνουμε έναν απολογισμό για τα μαθήματα που μας προσφέρουν αυτά τα υπέροχα ζώα
Η δική μου προσωπική εμπειρία περιλαμβάνει 3 μοναδικά σκυλιά που έζησα μαζί τους και είχα την τύχη να τα δω να μεγαλώνουν και να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Η Ρόζα, ο Μπόνο και ο Άλφι μού δίδαξαν τόσα πολλά πράγματα, που μέχρι να τα συναντήσω, δεν ήξερα ότι τα αγνοούσα. Σίγουρα, η ζωή μαζί τους με έκανε όχι μόνο καλύτερο άνθρωπο, αλλά και διαφορετικό. Προχώρησα τις σκέψεις και τις πράξεις μου παραπέρα, έκανα και αισθάνθηκα πράγματα για πρώτη φορά. Η χαρμολύπη είναι το πρώτο πράγμα που μένει όταν τα ζώα φύγουν από τη ζωή. Χαρά για τις όμορφες και αστείες στιγμές, λύπη για το άδειο μπολάκι και το κρεμασμένο περιλαίμιο στην πόρτα.
