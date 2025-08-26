Στρες των μουστακιών της γάτας- Τι είναι και πώς να βοηθήσετε το ζώο σας
Για τις γάτες τα μουστάκια είναι κάτι πολύ περισσότερο από διακοσμητικά στοιχεία του προσώπου που προσθέτουν ομορφιά.
Οι γάτες είναι μυστηριώδη πλάσματα, οπότε δεν είναι και ιδιαίτερα περίεργο που έχουν ένα δικό τους επίσης μυστηριώδες σύνδρομο. Λέγεται στρες ή κόπωση των μουστακιών.
Η κόπωση στα μουστάκια είναι ένα φαινόμενο που αναφέρεται στην υπερδιέγερση που έχει μια γάτα όταν τα μουστάκια της ακουμπούν στις πλευρές ενός στενού πράγματος, όπως, για παράδειγμα, ένα στενό μπολ ή μια στενή ή βαθιά λεκάνη. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, δυσάρεστη αίσθηση, μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία στη γάτα και μπορεί να την οδηγήσει στο να μην πίνει πολύ νερό ή να μην τρώει ιδιαίτερα. Ή επίσης να σταματήσει εντελώς να τρώει και να πίνει ή να το βάζει στα πόδια όταν πλησιάζει το φαγητό και το νερό της, ρίχνοντάς τα στο πάτωμα.
