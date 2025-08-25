5 μύθοι που όλοι πιστεύουμε για τις τριχόμπαλες της γάτας
H ζωή με μια γάτα δεν περιλαμβάνει μόνο χάδια και αγκαλιές, αλλά και πολλές τριχόμπαλες.
H ζωή με μια γάτα, έχει χάδια, αστείες στιγμές, νύχια και αρκετό τρίχωμα. Περιέχει όμως και τριχόμπαλες, ένα μείγμα από τρίχες και υγρά από το στομάχι του αιλουροειδούς
Μύθος 1: Οι τριχόμπαλες προκαλούνται επειδή η γάτα καταπίνει τρίχες.
Οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα που υπάρχουν, αφού περνάνε πολλές ώρες της ημέρας κάνοντας grooming στον εαυτό τους. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι λογικό να καταπίνουν τρίχες, εκτός αν ανήκουν σε άτριχη φυλή, όπως οι Sphynx. Κάποιες από αυτές καταλήγουν στην άμμο τους, μέσα από τη διαδικασία της χώνεψης. Όταν όμως σχηματίζονται τριχόμπαλες, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν περνάνε μέσα από τον γαστρεντερικό σωλήνα δημιουργώντας έτσι τη μάζα που βλέπετε στο πάτωμα ή το κρεβάτι.
