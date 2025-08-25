Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να χωρίσουμε τις γάτες μας που τσακώνονται
TOPETMOU

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να χωρίσουμε τις γάτες μας που τσακώνονται

Πολλοί πιστεύουν ότι σε έναν γατοκαβγά δεν πρέπει να επέμβουμε, κάτι που είναι λάθος. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος;

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να χωρίσουμε τις γάτες μας που τσακώνονται
Είναι εξαιρετικά αγχωτικό να βλέπεις τις γάτες σου να μπλέκονται σε καβγάδες που δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι σε έναν γατοκαβγά δεν πρέπει να επέμβουμε, καλό θα είναι να επέμβουμε. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος;

Ο Joey Lusvardi, πιστοποιημένος σύμβουλος συμπεριφοράς γάτας και επαγγελματίας εκπαιδευτής γάτας με έδρα το Μινεάπολη της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει βοηθήσει πολλούς κηδεμόνες γατών να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές των ζώων τους, μας προτείνει κάποιους τρόπους.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network