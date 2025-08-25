Τι νιώθει ο σκύλος σας όταν τον μαλώνετε- Ο σωστός τρόπος για να διορθώσετε μια κακή συμπεριφορά
Τι νιώθει ο σκύλος σας όταν τον μαλώνετε- Ο σωστός τρόπος για να διορθώσετε μια κακή συμπεριφορά
Ένα από τα πράγματα που μας δημιουργεί ενοχές είναι οι φορές που φωνάξαμε στον σκύλο μας.
Ο ίδιος ο τετράποδος φίλος μας παίρνει ένα βλέμμα ενοχής, ενώ κάποιες φορές κρύβεται ή αντιδράει. Όλα αυτά που κάνει είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων που νιώθει κάθε φορά που τον μαλώνουμε. Οι σκύλοι είναι κοινωνικά πλάσματα και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τους κηδεμόνες τους. Τι νιώθουν, λοιπόν, όταν από εκεί που τους δίνουμε λιχουδιές και τους γεμίζουμε με χάδια, ξαφνικά αλλάζει η δική μας γλώσσα του σώματος;
Ο σκοπός σε αυτό το άρθρο είναι να σας αποτρέψει από τέτοιες συμπεριφορές, αλλά και να σας προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης ενός τέτοιου περιστατικού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο σκοπός σε αυτό το άρθρο είναι να σας αποτρέψει από τέτοιες συμπεριφορές, αλλά και να σας προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης ενός τέτοιου περιστατικού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα