Δεν είναι αράχνες: 6 πράγματα που δεν ξέρατε για τα παρεξηγημένα φαλάγγια

Τα φαλάγγια, αν και μοιάζουν αρκετά με τις «ξαδέλφες» τους τις αράχνες, ανήκουν σε μια ξεχωριστή οικογένεια με τα δικά της χαρακτηριστικά.