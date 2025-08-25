Δεν είναι αράχνες: 6 πράγματα που δεν ξέρατε για τα παρεξηγημένα φαλάγγια
Τα φαλάγγια, αν και μοιάζουν αρκετά με τις «ξαδέλφες» τους τις αράχνες, ανήκουν σε μια ξεχωριστή οικογένεια με τα δικά της χαρακτηριστικά.
Αν συναντήσετε ένα μικροσκοπικό πλάσμα με οκτώ μακριά πόδια στην αυλή σας ή σε κάποιον άλλο υπαίθριο χώρο, το πιο πιθανό είναι να σκεφτείτε πως πρόκειται για αράχνη.
Είναι μια… παρεξήγηση που συμβαίνει συχνά με τα φαλάγγια που, αν και μοιάζουν αρκετά με τις «ξαδέλφες» τους τις αράχνες, ανήκουν σε μια ξεχωριστή οικογένεια με τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά.
