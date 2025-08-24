«Κλωτσιές λαγού»: Γιατί οι γάτες κλωτσάνε τα παιχνίδια τους και συχνά και τα χέρια σας
''Οι κλωτσιές του λαγού” είναι κάτι συνηθισμένο στις γάτες, το οποίο μας φέρνει γέλιο όταν το βλέπουμε.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα τη γάτα μου να γραπώνει το παιχνίδι της, ξαπλωμένη, και να το κλωτσάει με μανία με τα πίσω πόδια. Το θέαμα μου είχε φανεί περίεργο και εξαιρετικά αστείο.
Νόμιζα ότι μόνο η δική μου χαρούμενη γάτα είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Σύντομα, όμως, βλέποντας βιντεάκια και περνώντας χρόνο με άλλες γάτες, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για μια πολύ κοινή συμπεριφορά των αγαπημένων μας αιλουροειδών, στην οποία συχνά αναφερόμαστε ως “η κλωτσιά του λαγού”.
