Οι 2 λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει περισσότερο τις μέρες που έχει ζέστη
TOPETMOU

Οι 2 λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει περισσότερο τις μέρες που έχει ζέστη

Η μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ σχετικά με την επιθετικότητα των σκύλων όταν έχει ζέστη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Οι 2 λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει περισσότερο τις μέρες που έχει ζέστη
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας οι άνθρωποι έχουν αυξημένη επιθετικότητα και διαπράττουν περισσότερα και πιο βίαια εγκλήματα όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες- αλλά και όταν είναι υψηλά τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το ίδιο ακριβώς έχει παρατηρηθεί και σε κάποια ζώα, όπως στους πιθήκους Rhesus, στους αρουραίους και στα ποντίκια. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τους αγαπημένους μας σκύλους, όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network