Οι 2 λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει περισσότερο τις μέρες που έχει ζέστη
Η μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ σχετικά με την επιθετικότητα των σκύλων όταν έχει ζέστη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας οι άνθρωποι έχουν αυξημένη επιθετικότητα και διαπράττουν περισσότερα και πιο βίαια εγκλήματα όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες- αλλά και όταν είναι υψηλά τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Το ίδιο ακριβώς έχει παρατηρηθεί και σε κάποια ζώα, όπως στους πιθήκους Rhesus, στους αρουραίους και στα ποντίκια. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τους αγαπημένους μας σκύλους, όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο.
