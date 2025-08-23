Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να αλλάξετε όνομα σε μια γάτα που ήδη έχει
Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να αλλάξετε όνομα σε μια γάτα που ήδη έχει
Μόλις υιοθετήσατε μια γατούλα που ήδη έχει όνομα. Η πρώτη σκέψη σας είναι να της αλλάξετε το όνομα. Να το κάνετε;
Μόλις υιοθετήσατε μια γατούλα που ήδη έχει όνομα. Τη φέρνετε με χαρά στο σπίτι σας και η κοινή σας ζωή ξεκινάει. Η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό σας είναι να της αλλάξετε το όνομα. Να το κάνετε;
Δεν είναι λίγες οι φορές που το ζώο που υιοθετούμε έχει κάποιο όνομα που πιθανόν δεν μας αρέσει, δεν μας ταιριάζει. Οι φιλοζωικές αλλά και οι μεμονωμένοι εθελοντές πάντα δίνουν ένα όνομα στα ζωάκια που διασώζουν και ψάχνουν ένα σπίτι. Τα κάνουν με αυτό μοναδικά -όπως άλλωστε και είναι- και ίσως είναι έτσι και πιο εύκολο να υιοθετηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δεν είναι λίγες οι φορές που το ζώο που υιοθετούμε έχει κάποιο όνομα που πιθανόν δεν μας αρέσει, δεν μας ταιριάζει. Οι φιλοζωικές αλλά και οι μεμονωμένοι εθελοντές πάντα δίνουν ένα όνομα στα ζωάκια που διασώζουν και ψάχνουν ένα σπίτι. Τα κάνουν με αυτό μοναδικά -όπως άλλωστε και είναι- και ίσως είναι έτσι και πιο εύκολο να υιοθετηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα