Πώς να κρατήσετε δραστήριο το Τζακ Ράσελ σας αν ζείτε σε μικρό διαμέρισμα
Πώς να κρατήσετε δραστήριο το Τζακ Ράσελ σας αν ζείτε σε μικρό διαμέρισμα
Μία από τις πιο δημοφιλείς φυλές σκύλων παγκοσμίως είναι τα Τζακ Ράσελ, κυρίως επειδή έχουν μικρό μέγεθος και υπέροχο χαρακτήρα.
Μία από τις πιο δημοφιλείς φυλές είναι τα Τζακ Ράσελ, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους τους αλλά και του υπέροχου χαρακτήρα τους. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως πολλοί είναι πως πρόκειται από τους πιο δραστήριους σκύλους.
Εκεί κάπου στη δεκαετία το 1990, αρκετοί έμαθαν τα αεικίνητα αυτά σκυλάκια από την ταινία “H Μάσκα” με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ και τον Μαξ, ένα Τζακ Ράσελ Τεριέ. Από τότε εκτοξεύθηκε η δημοφιλία τόσο στα καθαρόαιμα όσο και τις διασταυρώσεις τους. Η αλήθεια είναι πως οι σκύλοι αυτοί είναι φοβεροί και πανέξυπνοι σκύλοι, μικρόσωμοι και με αντοχές. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά της φυλής:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εκεί κάπου στη δεκαετία το 1990, αρκετοί έμαθαν τα αεικίνητα αυτά σκυλάκια από την ταινία “H Μάσκα” με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ και τον Μαξ, ένα Τζακ Ράσελ Τεριέ. Από τότε εκτοξεύθηκε η δημοφιλία τόσο στα καθαρόαιμα όσο και τις διασταυρώσεις τους. Η αλήθεια είναι πως οι σκύλοι αυτοί είναι φοβεροί και πανέξυπνοι σκύλοι, μικρόσωμοι και με αντοχές. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά της φυλής:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα