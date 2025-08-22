Γερμανικός Ποιμενικός και λύκος: Πού διαφέρουν τα δύο αυτά ζώα

Με τη μακριά του μύτη, τα μεγάλα του αυτιά και το μυώδες σώμα του, ο Γερμανικός Ποιμενικός μοιάζει με τον λύκο.