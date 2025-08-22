ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Γερμανικός Ποιμενικός και λύκος: Πού διαφέρουν τα δύο αυτά ζώα
TOPETMOU

Γερμανικός Ποιμενικός και λύκος: Πού διαφέρουν τα δύο αυτά ζώα

Με τη μακριά του μύτη, τα μεγάλα του αυτιά και το μυώδες σώμα του, ο Γερμανικός Ποιμενικός μοιάζει με τον λύκο.

Γερμανικός Ποιμενικός και λύκος: Πού διαφέρουν τα δύο αυτά ζώα
Μια από τις δημοφιλέστερες φυλές στον κόσμο είναι ο Γερμανικός Ποιμενικός (λυκόσκυλο). Με τη μακριά του μύτη, τα μεγάλα του αυτιά και το μυώδες σώμα του είναι γνωστό ότι μοιάζει με τον λύκο.

Τα δύο αυτά ζώα άλλωστε ανήκουν στο ίδιο γένος, Canis. Αυτό σημαίνει ότι σχετίζονται γενετικά. Παρόλα αυτά έχουν κάποιες διαφορές. Ας δούμε τις πιο σημαντικές.

Ιστορικό φυλής

Ως γνωστόν οι λύκοι δεν είναι ήταν ποτέ εξαρτημένοι από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουν από εμάς να καλύψουμε τις βασικές τους ανάγκες. Αντίθετα ένας εξημερωμένος σκύλος είναι. Αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network