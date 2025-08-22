Πώς οι γάτες αγάπησαν τόσο πολύ τα ψάρια- Οι 3 θεωρίες
Πώς οι γάτες αγάπησαν τόσο πολύ τα ψάρια- Οι 3 θεωρίες
Οι γάτες τρώνε γενικά διάφορα πράγματα, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ψάρια.
Η γάτα και τα ψάρια έχουν μια μοναδική σχέση που χρονολογείται από το 750 π. Χ. Η ιστορία αναφέρει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ψάρια ως ”δόλωμα” για τις γάτες, γεγονός που μπορεί τελικά να οδήγησε στην εξημέρωσή τους.
Οι γάτες τρώνε γενικά διάφορα πράγματα, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ψάρια. Πρόκειται για απολύτως σαρκοφάγα ζώα που βασίζονται για να επιβιώσουν στα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από τα θηράματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι γάτες τρώνε γενικά διάφορα πράγματα, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ψάρια. Πρόκειται για απολύτως σαρκοφάγα ζώα που βασίζονται για να επιβιώσουν στα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από τα θηράματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα