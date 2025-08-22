Πώς οι γάτες αγάπησαν τόσο πολύ τα ψάρια- Οι 3 θεωρίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι γάτες τρώνε γενικά διάφορα πράγματα, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ψάρια.

Η γάτα και τα ψάρια έχουν μια μοναδική σχέση που χρονολογείται από το 750 π. Χ. Η ιστορία αναφέρει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ψάρια ως ”δόλωμα” για τις γάτες, γεγονός που μπορεί τελικά να οδήγησε στην εξημέρωσή τους.

Οι γάτες τρώνε γενικά διάφορα πράγματα, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ψάρια. Πρόκειται για απολύτως σαρκοφάγα ζώα που βασίζονται για να επιβιώσουν στα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από τα θηράματα.

