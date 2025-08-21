Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις μέλισσες και τις σφήκες

Τόσο οι μέλισσες όσο και οι σφήκες μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικές ή μοναχικές, ανάλογα το είδος στο οποίο ανήκουν.