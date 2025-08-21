Πώς θα κρατήσετε τον σκύλο σας δραστήριο όταν έχει ζέστη
Πώς θα κρατήσετε τον σκύλο σας δραστήριο όταν έχει ζέστη
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το να βγούμε με τον σκύλο μας έξω βόλτα είναι επικίνδυνο.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή της βόλτας, της θάλασσας και των διακοπών. Περνάμε περισσότερες ώρες έξω και χαιρόμαστε σαν παιδιά. Το ίδιο και ο σκύλος μας. Τι γίνεται όμως όταν κάνει πολλή ζέστη και είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε μέσα;
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το να βγούμε με τον σκύλο μας έξω βόλτα είναι επικίνδυνο καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αφυδάτωσης και υπερθέρμανσης. Πώς όμως θα τον ”πείσουμε” να μείνει μέσα κάτω από το κλιματιστικό;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το να βγούμε με τον σκύλο μας έξω βόλτα είναι επικίνδυνο καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αφυδάτωσης και υπερθέρμανσης. Πώς όμως θα τον ”πείσουμε” να μείνει μέσα κάτω από το κλιματιστικό;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα