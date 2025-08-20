Διέσωσαν πύθωνα 5 μέτρων, που είχαν πετάξει σε κάδο απορριμμάτων, επειδή αρρώστησε
Ο ιδιοκτήτης του φιδιού το εγκατέλειψε όταν αρρώστησε, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα έξοδα της νοσηλείας του.
Τον γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ κάνει τις τελευταίες μέρες μια είδηση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή πλευρά της κατοχής εξωτικών κατοικιδίων και τη σημασία της σωστής ενημέρωσης για τις ανάγκες τους.
Η είδηση αφορά τη διάσωση ενός άρρωστου πύθωνα, ο οποίος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον κάδο απορριμμάτων μιας πολυκατοικίας στο κέντρο του Λος Άντζελες.
