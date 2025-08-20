Διέσωσαν πύθωνα 5 μέτρων, που είχαν πετάξει σε κάδο απορριμμάτων, επειδή αρρώστησε

Ο ιδιοκτήτης του φιδιού το εγκατέλειψε όταν αρρώστησε, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα έξοδα της νοσηλείας του.