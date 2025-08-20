Γιατί η τσίχλα μπορεί να επιφέρει ακόμα και τον θάνατο στον σκύλο σας αν την καταπιεί

Οι σκύλοι είναι από τη φύση τους περίεργοι και εντοπίζουν τα πάντα. Μερικές όμως φορές η περιέργειά τους αυτή μπορεί να τους οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως το να καταπιούν διάφορα από κάτω στη βόλτα έξω. Για παράδειγμα, μια τσίχλα.Οι δρόμοι μας δυστυχώς είναι γεμάτοι τσίχλες. Τις βλέπουμε και κάποιες φορές από λάθος τις πατάμε. Ο σκύλος μας θα δει την τσίχλα, θα τη μυρίσει και υπάρχει η πιθανότητα να τη φάει. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση;Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr