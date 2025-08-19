Αρέσει στις γάτες το παιχνίδι “Φέρτο” όσο και στους σκύλους; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
Πολλοί θεωρούμε πως αν πετάξουμε σε μια γάτα ένα μπαλάκι και της πούμε "Φέρτο", θα μας κοιτάξει περιφρονητικά.

Το "Fetch" το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, ως το αγαπημένο παιχνίδι ενός σκύλου. Επίσης πολλοί θεωρούμε πως αν πετάξουμε σε μια γάτα ένα μπαλάκι και της πούμε "Φέρτο", θα μας κοιτάξει περιφρονητικά.

Όσοι έχουν σκύλο, έχουν ειδικά κουτιά με τα παιχνίδια που προορίζονται για πέταγμα, όπως μπαλάκια απλά, με φως, με ήχο, με λαβή, αλλά και άλλα αντικείμενα όπως φρίσμπι, κλπ. Τέτοια κουτιά δεν θα τα βρει κανείς σε ένα σπίτι με γάτα, καθώς όλοι πιστεύουν πως η φουντωτή συγκάτοικος είναι πολύ σνομπ για τέτοιες δραστηριότητες.

